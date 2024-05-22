Adnan Oktar’ın ' örgütün güncel yapılanması' konulu davası görülmeye başlandı

Hayati ARIGAN

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında yapılan soruşturma kapsamında, "söz konusu örgütün aktif tutulmaya çalışıldığı ve örgüte yeni üyeler kazandırmak amacıyla avukatlar aracılığıyla yeniden çalışılmaya başlandığı" tespit edilmişti. Bu veriler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında örgüt lideri Adnan Oktar’ın da olduğu 20 kişi hakkında dava açılmıştı. Dava bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Rahat tavırları dikkat çekti

Adnan Oktar ve 6 sanık mahkeme salonuna SEGBİS sistemi ile bağlandı. 2'si tutuklu 5 sanık ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Van’daki cezaevinde bulunan Adnan Oktar SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlanan diğer kadın sanıklara öpücük yolladı. Bu hareketin ardından kadın sanıklar Oktar’a öpücük yollayıp; "Maşallah hocam çok güzelsiniz. Saçlarınız çok güzel" diyerek cevap verdi. Sanıkların rahat tavırları dikkat çekti.

"Boş bir iddianame olduğu için savunma yapabilirim"

Kendisine getirilen kısıtlamalar sebebiyle iddianameyi henüz okuyamadığını belirten Oktar’a savunmasına geçildiği esnada Mahkeme Başkanı: "İsterseniz savunmanızı iddianameyi okuduktan sonra yapabilirsiniz” dedi. Adnan Oktar ise bu teklife “İddianameyi okumaya ihtiyacım yok. Allah’tan boş bir mahkeme ve boş bir iddianame olduğu için savunma yapabilirim” diyerek cevap verdi.

Kumpas iddiası

Adnan Oktar savunmasında örgüt olduklarına yönelik iddiaları reddederek, kendilerine yapılan tüm suçlamaların İngiliz Devleti'nin yaptığı bir eylemden kaynaklandığını belirtti ve ekledi: "İran Cumhurbaşkanı Reisi BM toplantısında Mehdi'nin hayatta olduğunu ve faaliyet halinde olduğunu söyledi. Bunu duyunca İngiliz derin devleti Reisi’ye kumpas kurdu, şehit ettiler onu. İngiliz derin devletinin mehdiye müthiş bir alerjisi var” dedi.

Mahkeme heyetinden fotoğraf çekimine müdahale

İsveç Barosu'na kayıtlı ve duruşmaya izleyici olarak katılan bir kadın avukat, Adnan Oktar savunmasını yaptığı esnada telefonla fotoğraf çekti. Flaşın patlamasıyla durumu fark eden mahkeme heyeti hemen olaya müdahale etti. Telefonu inceleyen görevliler, görüntünün yabancı bir ülkeye ait telefon numarasına gönderildiğini kaydetti.

"Türkiye kadar özgürlükçü bir ülke yok"

Yaşanan fotoğraf krizi üzerine sanık avukatı, “Kendisi İsveç'ten gözlemci olarak geldi. Görüntü almanın yasak olduğunu bilmiyordu.” dedi. Mahkeme Başkanı durumun tercüman aracılığı ile gözlemci avukata anlatılıp anlatılmadığını sorduktan sonra; "İsveç’te bu tür bir görüntüyü çekince avukat olarak size ne yapıyorlar?" dedi. Avukatın bu soruya verdiği “Sınırlardan o kadar insan geçiyor bir şey yapılmıyor. Burada meslektaşa niye yapılsın?” cevabına öfkelenen Mahkeme Başkanı; “Dünyada Türkiye kadar özgürlükçü bir ülke yok. Biz onların ülkesinde bir şey yapalım bakalım bize neler yapıyorlar... Sanık o kadar İngiliz derin devleti anlattı, nerden bilelim bunların da İsveç derin devleti olmadıklarını” dedi.

Yaşanan bu sözlü tartışmanın ardından birkaç sanığın daha savunması alındı. Savunmalardan sonra Mahkeme Başkanı duruşmanın yarına ertelenmesine karar verdi.