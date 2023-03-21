AFAD binasında yangın

AFAD Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 05.00 sıralarında Başkanlığın, tadilat çalışmaları devam eden ek binasında kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

Paylaşımda, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.