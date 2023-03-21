AFAD binasında yangın
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığından (AFAD), tadilat çalışmalarının sürdüğü kuruma ait ek binada küçük çaplı yangın çıktığı, kısa sürede söndürülen yangının sebebine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.
Haber Merkezi
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AFAD Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 05.00 sıralarında Başkanlığın, tadilat çalışmaları devam eden ek binasında kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.
Paylaşımda, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.
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