AFAD duyurdu: Adana'da bir deprem daha meydana geldi (26 Mart son depremler)
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün kentte 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Prof. Dr. Naci Görür, "Genelde bu bölge gerilimli" uyarısında bulunmuştu. İşte, 26 Mart 2024 Salı son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi gün içinde yenilenmeye devam ediyor. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki sarsıntının 7,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, dün saat 13.10'da, 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından, "Deprem Savrun Fay Zonuna yakın bir bölgede. Genelde bu bölge gerilimli" uyarısında bulunmuştu.