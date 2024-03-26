AFAD duyurdu: Adana'da bir deprem daha meydana geldi (26 Mart son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi gün içinde yenilenmeye devam ediyor. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki sarsıntının 7,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, dün saat 13.10'da, 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından, "Deprem Savrun Fay Zonuna yakın bir bölgede. Genelde bu bölge gerilimli" uyarısında bulunmuştu.