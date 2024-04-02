AFAD duyurdu: Adıyaman ve Malatya'da deprem (2 Nisan son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. AFAD verilerine göre, saat 03:29'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Malatya'da deprem

Saat 04:14'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.