AFAD duyurdu: Adıyaman ve Malatya'da deprem (2 Nisan son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman 3.7 ve Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. AFAD verilerine göre, saat 03:29'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Malatya'da deprem
Saat 04:14'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.