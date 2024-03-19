AFAD duyurdu: Balıkesir, Malatya ve Adıyaman'da deprem (19 Mart son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), meydana gelen son depremleri paylaştı. AFAD, 07.43'te Balıkesir merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,02 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 07.26'da ise bu kez Adıyaman sallandı. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.75 kilometre olarak açıklandı.

Saat 07.03'te de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin derinliği 6.61 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.