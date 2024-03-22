AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe depremler (22 Mart son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından son depremler listesi gün içinde yenilenmeye devam ediyor. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.

Balıkesir'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.08'de meydana gelen deprem, 4,9 kilometre derinde kaydedildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.