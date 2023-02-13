AFAD duyurdu: Gaziantep'te artçı deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)
Son dakika: AFAD, Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 deprem 10 ilde ağır yıkım yarattı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
AFAD, saat 14.59'da Gaziantep'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.44 kilometre olarak ölçüldü.
Son depremler
2023.02.13 14:52:30 37.8865 36.2663 5.4 -.- 2.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.13 14:44:17 37.7897 37.8660 2.7 -.- 2.4 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.13 14:43:13 38.1087 36.8287 4.5 -.- 2.3 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.13 14:42:09 38.2125 38.6837 6.5 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.13 14:34:16 38.0263 36.5717 5.0 -.- 2.3 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.13 14:29:06 39.1568 40.4265 6.0 -.- 2.2 -.- KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.02.13 14:26:13 36.2917 36.1313 16.8 -.- 2.7 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2023.02.13 14:22:23 38.1062 38.4985 3.1 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.13 14:20:20 38.0653 38.3645 7.5 -.- 3.0 3.1 KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.13 14:20:08 38.0650 36.6935 7.1 -.- 2.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.13 14:13:55 38.1953 36.7113 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.13 14:09:59 38.0738 37.8032 5.0 -.- 3.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.13 14:00:25 36.9998 36.5418 15.2 -.- 2.6 -.- KOKLU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.13 13:57:40 38.1595 36.9415 5.4 -.- 2.0 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.13 13:54:56 37.5092 36.8963 4.3 -.- 2.4 -.- HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.13 13:51:18 37.9373 37.9437 2.3 -.- 3.2 3.4 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.13 13:47:29 37.5782 37.2532 3.2 -.- 2.6 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel