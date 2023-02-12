AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 2.103 artçı sarsıntı meydana geldi.

Artçı sarsıntıların meydana geldiği iller arasında Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay gibi iller yer alıyor.

Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kahramanmaraş'ta az önce bir artçı deprem daha kaydedildi. AFAD, depremin şiddetini 4,6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün ise Kahramanmaraş Türkoğlu olduğu açıklandı.

Son depremler

Tarih - Saat - Enlem - Boylam - Derinlik - Büyüklük - Merkez üssü

2023.02.12 21:22:29 37.3383 37.0782 13.2 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.12 21:21:44 38.0915 36.6190 6.3 -.- 3.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.12 21:11:27 37.3688 36.9337 6.7 -.- 3.5 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.12 21:08:39 36.9560 36.5925 9.4 -.- 3.2 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.12 20:58:50 37.2882 37.1028 8.4 -.- 3.8 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.12 20:55:15 38.8760 38.1012 5.0 -.- 2.7 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2023.02.12 20:50:07 38.0790 36.7370 5.3 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.12 20:47:29 36.9962 28.0035 12.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.02.12 20:46:30 36.9647 27.9597 5.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.02.12 20:46:03 38.4088 36.5107 3.7 -.- 2.8 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.02.12 20:42:29 38.1208 37.2042 5.0 -.- 2.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.12 20:40:28 37.4930 37.2883 3.0 -.- 2.3 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.12 20:38:08 38.0087 33.6735 7.1 -.- 1.5 -.- BESCI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel

2023.02.12 20:37:27 38.1558 36.5948 11.0 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.12 20:36:06 37.9198 36.7823 7.1 -.- 2.1 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.12 20:33:22 38.2720 36.2748 5.0 -.- 1.8 -.- POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.02.12 20:30:18 37.9638 38.0170 5.0 -.- 2.8 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.12 20:28:16 38.0795 36.5902 5.0 -.- 3.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.12 20:24:17 38.0692 38.4597 5.0 -.- 2.5 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.12 20:22:58 38.0135 37.8218 10.8 -.- 2.1 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.12 20:19:56 36.3898 35.8868 8.8 -.- 3.2 -.- ARPAGEDIK-ARSUZ (HATAY) İlksel