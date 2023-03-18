AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)
Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Son deprem haberi Kahrmaanmaraş’ın Andırın ilçesinden geldi. AFAD verilerine göre Andırın’de saat 12.25’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem çevre illerden de hissedilirken, korkuya neden oldu.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
2023.03.18 12:31:04 37.1517 36.2408 5.0 -.- 3.7 3.7 KUMARLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.18 12:25:30 37.7967 36.4332 5.0 -.- 4.2 4.2 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 12:17:54 37.9698 36.3518 5.0 -.- 2.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 12:12:33 37.1933 36.9325 5.3 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.18 12:06:45 37.8945 36.5645 7.3 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 12:06:05 36.8537 36.5832 14.3 -.- 1.7 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.18 12:05:31 38.0790 38.3305 4.0 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.18 11:59:54 36.6702 35.9962 10.5 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01
2023.03.18 11:53:08 36.9553 35.6195 10.8 -.- 1.2 -.- KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.03.18 11:51:25 38.2938 38.0092 26.1 -.- 1.8 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.18 11:48:29 37.1735 36.6562 9.3 -.- 1.6 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel