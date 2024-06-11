AFAD duyurdu: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen son depremleri duyurmaya devam ediyor. "Deprem mi oldu" sorusunun yanıtı araştırılırken AFAD, Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. İşte son depremler listesi...
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Son dakika deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından verilerle güncelleniyor.
"Deprem mi oldu", "En son deprem nerede" sorularının yanıtları, depremi hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD, Malatya Yeşilyurt'ta saat 23.15'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte paniğe neden oldu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5; derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.