AFAD duyurdu: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Son dakika deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından verilerle güncelleniyor.

"Deprem mi oldu", "En son deprem nerede" sorularının yanıtları, depremi hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD, Malatya Yeşilyurt'ta saat 23.15'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5; derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.