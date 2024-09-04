AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu: Amasya'da peş peşe depremler (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Amasya'daki peş peşe depremleri duyurdu. AFAD'ın verilerine göre Amasya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. 5 dakika sonra 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. "Amasya'da deprem mi oldu, Az önce Amasya'da deprem mi oldu" soruları son depremler listesiyle yanıt buldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, gün içinde son depremler listesini güncelliyor. AFAD, Amasya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.28'de meydana gelen depremin derinliği 7.03 kilometre olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Amasya Musaköy olarak paylaştı. Depremin büyüklüğü ise 3.0 olarak kaydedildi. Kandilli verilerine göre, 3 büyüklüğündeki depremden 5 dakika sonra 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.