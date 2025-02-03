AFAD'dan Ege'deki 'deprem fırtınası' hakkında açıklama! '6 üzeri bir deprem mümkün'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'ndeki son depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bu depremler için "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

"'Normal' sınırların dışında bir süreç"

Prof. Dr. Akgün, yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin, konumları nedeniyle "doğal depremler" olduğunu belirterek, bölgede deprem meydana gelmesini kolaylaştıran bir jeolojik yapının bulunduğunu söyledi. Bu depremlerin olağan bir aktivite içinde gerçekleştiğini, ancak "normal" sınırların dışında bir süreçle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Akgün, depremlerin birbirine yakın büyüklüklerde peşi sıra gerçekleşmesi nedeniyle bu durumu "deprem fırtınası" olarak tanımladıklarını belirtti. Ayrıca, bölgedeki volkanik aktivitenin taze olduğunu ve bu aktivitenin depremleri tetiklemesiyle ilgili şu ana kadar bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

"Sürekli tetikte olmak önemli"

Akgün, "Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli" dedi.

"Tsunami için 6 üzerinde bir deprem olması beklenir"

Tsunami riskiyle ilgili de konuşan Akgün, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'ndeki mevcut depremlerle ilgili olarak Türkiye için büyük bir risk olmadığını belirtti. "Bölge, her zaman 7 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip. Kıyılarımızda oluşabilecek etki, depremlerin büyüklükleriyle orantılı" dedi.

Akgün, "Buradaki 4 ila 4,8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Bunlar bizim nispeten 'küçük' ve 'orta' arasında sayabileceğimiz depremler. Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün. Oluşabilecek her türlü duruma karşı AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz, anlık gözlemliyoruz. Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var" ifadelerini kullandı.