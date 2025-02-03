Son Dakika: Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Üst üste depremler... (En son depremler)

Ege Denizi büyüklüğü 4,8'i bulan ve üst üste meydana gelen depremler ile beşik gibi sallanıyor! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde son saatlerde büyüklüğü 4'ü geçen pek çok deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler ve büyüklükleri ise şöyle:

* Saat: 10:09 - Büyüklük: 4.2 - Derinlik: 7 km - Yer: Ege Denizi

* Saat: 10:45- Büyüklük: 4.2 - Derinlik: 7 km - Yer: Ege Denizi

* Saat: 10:58- Büyüklük: 4.4 - Derinlik: 6,27 km - Yer: Ege Denizi

* Saat: 10:42- Büyüklük: 4.2 - Derinlik: 7 km - Yer: Ege Denizi

* Saat: 11:05 - Büyüklük: 4.3 - Derinlik: 7 km - Yer: Ege Denizi

* Saat: 11:13 - Büyüklük: 4.7 - Derinlik: 7 km - Yer: Ege Denizi

* Saat: 11:17 - Büyüklük: 4.3 - Derinlik: 7 km - Yer: Ege Denizi

* Saat: 11:26 - Büyüklük: 4.8 - Derinlik: 7 km - Yer: Ege Denizi

* Saat: 11:56 - Büyüklük: 4.1 - Derinlik: 7 km - Yer: Ege Denizi

* Saat: 12:27 - Büyüklük: 4.3 - Derinlik: 7 km - Yer: Ege Denizi

* Saat: 12:29 - Büyüklük: 4.7 - Derinlik: 7 km - Yer: Ege Denizi

Ege'de dünden bu yana yüzlerce deprem oldu!

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bu yana en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan yüzlerce deprem tespit edildi.