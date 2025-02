Ege’de neler oluyor? Deprem ve yanardağ tehdidi! Prof. Dr. Ahmet Ercan bölge bölge uyardı

Takip Et

Ege Denizi dünden bugüne irili ufaklı depremlerle sarsılırken, Yunanistan'ın Santori adasında alarma geçildi. Hükümet yaklaşan tehdidin ardından acil toplanarak, okulları tatil etti, toplantı ve toplu organizasyonları geçici olarak yasakladı.

Bölgedeki sismik yapı an be an takip edilirken Ege'deki bu hareketlilik yurdun batısında da endişeleri artırdı. Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan yüzeye yakın gerçekleşen depremlerin yanardağ kökenli olduğunu söyledi.

5 ya da 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Santorini yanardağına işaret eden Ercanlar, yanardağın patlaması durumunda 5 ya da 7 şiddetinde bir deprem gerçekleşebileceğini söyledi. Deprem dalgalarının Ege Adaları'ndan başlayarak Mora, Girit, Pelepones, Türkiye Teke Yarımadası'na kadar kıyı kuşağı etkileyebileceğini belirtti.

'Santorini'ye yakın yerleşimler boşaltılsın' çağrısı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması çağrısında bulunan Ercanlar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kaç gündür Ege DenizindeSantorini adasında en büyüğü M4,8 Richter’i bulan küçük deprem ile depremcikler sürekli sarsıntılar biçiminde olmaktadır. Deprem ile depremciklerin odak derinliklerinin 1 ile 5 km olması, yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu göstermektedir.

Mağma ilintili patlama öncesi mağma odası kökenli 250 bar dolayındaki basınç artışı 2200 C sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürmek istemektedir. Silikatlı bir lav püskürürse , yanardağ bombaları da fırlatabilir. Patlamayı deprem eşlik ederse M5 ile M7 dolayında üreyebilecek depremler Süpürtü dalgaları üretebilir.

Bu dalgalar Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye Teke Yarımadamızın kıyı kuşağını etkileyebilir. Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerekir."

Santorini yanardağı patlayacak mı?

Yanardağ patlamalarının 4 belirtisini "sığ deprem ile depremcik fırtınaları, gaz çıkışları, yerden gelen gürültüler, yerin şişmesi" olarak sıralayan Ercanlar, Santorini’de bunlardan üçünün gerçekleştiğini belirtti.

"Ancak, bu belirtiler olsa da patlama gerçekleşmeyebilir" diyen Ercanlar, patlama yaşanması durumunda ise püskürmenin patlamalı değil akıntılı olacağını ve kül bulutlarının rüzgarla 150 km uzaklığa kadar gidebileceğini söyledi.