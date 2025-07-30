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AFAD'dan Rusya depremine ilişkin açıklama!

AFAD, dün gece saat 02.24’te Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, etkilenen ülkelerden henüz uluslararası yardım çağrısı yapılmadığını duyurdu. Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle Rusya, Hawaii, Alaska, Japonya, Meksika ve Pasifik adaları için tsunami uyarısı ve tahliye kararlarının alındığı belirtilen açıklamada AFAD, T.C. Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Damla Kaya damla.kaya@dunya.com
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AFAD'dan Rusya depremine ilişkin açıklama!
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T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün gece saat 02.24'te Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

AFAD, X üzerinden yapılan paylaşımda deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılar nedeniyle Rusya, Hawaii, Alaska, Japonya, Meksika ve bazı Pasifik Okyanusu adaları için tsunami uyarısı ve tahliye kararları alındığını belirtti.

T.C. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ise deprem ve tsunamiden etkilenen ülkelerden şu ana kadar uluslararası yardım çağrısı yapılmadığı açıklandı. AFAD, gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

30 Temmuz 2025’te, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında, Petropavlovsk-Kamçatskiy’in 119 km güneydoğusunda, 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 20 km derinliğinde gerçekleştiğini ve tarihin en şiddetli 6. depremi olduğunu bildirdi. Ana sarsıntıyı 6,9 ve 6,3 büyüklüğünde iki artçı deprem takip etti. Pasifik Ateş Çemberi’nde yer alan bölgede, 1952’deki 9,0’lık depremden sonra bu en büyük sarsıntı oldu. Japonya’nın Hokkaido’dan Wakayama’ya uzanan Pasifik kıyıları için 3 metrelik tsunami uyarısı yapıldı; 4 metrelik dalgalar kıyılara ulaştı ve Fukuşima Nükleer Santrali tahliye edildi.