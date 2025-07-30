AFAD'dan Rusya depremine ilişkin açıklama!

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün gece saat 02.24'te Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

AFAD, X üzerinden yapılan paylaşımda deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılar nedeniyle Rusya, Hawaii, Alaska, Japonya, Meksika ve bazı Pasifik Okyanusu adaları için tsunami uyarısı ve tahliye kararları alındığını belirtti.

T.C. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ise deprem ve tsunamiden etkilenen ülkelerden şu ana kadar uluslararası yardım çağrısı yapılmadığı açıklandı. AFAD, gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Bugün (30.07.2025) gece saat 02.24'te Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Alınan bilgilere göre meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından Rusya, Hawaii, Alaska, Japonya, Meksika… — AFAD (@AFADBaskanlik) July 30, 2025

Ne olmuştu?

30 Temmuz 2025’te, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında, Petropavlovsk-Kamçatskiy’in 119 km güneydoğusunda, 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 20 km derinliğinde gerçekleştiğini ve tarihin en şiddetli 6. depremi olduğunu bildirdi. Ana sarsıntıyı 6,9 ve 6,3 büyüklüğünde iki artçı deprem takip etti. Pasifik Ateş Çemberi’nde yer alan bölgede, 1952’deki 9,0’lık depremden sonra bu en büyük sarsıntı oldu. Japonya’nın Hokkaido’dan Wakayama’ya uzanan Pasifik kıyıları için 3 metrelik tsunami uyarısı yapıldı; 4 metrelik dalgalar kıyılara ulaştı ve Fukuşima Nükleer Santrali tahliye edildi.