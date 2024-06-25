AFAD'dan son dakika açıklaması: Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Manisa'nın Soma ilçesi merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın verilerine göre, Manisa Soma'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.24 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 01.36'da meydana geldi ve merkez üssü Manisa Soma olarak kaydedildi.

Kandiili'ye göre, deprem 5.0 büyüklüğünde meydana geldi ve derinliği 12.7 km olarak kaydedildi.

Vali Ünlü: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

Manisa Valisi Enver Ünlü, depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun."