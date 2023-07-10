AFAD'ın 'sarı kodu' ve 'turuncu kodu' ne anlama geliyor? Neden 'sarı' ve 'turuncu' kod verilir?

AFAD, yurt genelinde aşırı hava olayları öncesi 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarılar yapıyor. Bu şekilde vatandaşlar ilgili kent için hava durumu konusunda bilgilendiriliyor.

'Sarı kod' ne anlama gelir?

AFAD'ın 'sarı kodu', hava durumu yönündek 'potansiyel tehlike' anlamına geliyor. 'Sarı kod' uyarısıyla 'meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması' isteniyor.

'Turuncu kod' ne anlama gelir?

AFAD'ın 'turuncu kodu', sarı koddan daha üst bir seviyeyi ifade ediyor. 'Turuncu kod', hava durumun tehlikeli olduğunu belirtiyor.

'Turuncu kod', "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.