AFAD'tan açıklama: Kahramanmaraş Kuşkayası Dağı'nda volkanik hareket mi var?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ağır bilançosu rakamlara yansımaya devam ediyor. Depremde vefat edenlerin sayısı Marmara depremini geçti. 17 Ağustos 1999’daki Marmara depreminde 18 bin 373 kişi hayatını kaybederken 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depremlerinde ölenlerin sayısı 6. günde 22 bini aştı.

Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı'ndan yükselen dumanlar, dağdan akan siyah sıvıya benzer bir madde bölgede yaşayanlarını dikkatini çekerken, tedirginliğe yol açtı.

AFAD'dan 'yanardağ' açıklaması

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, ''Göksu'nun Büyük Kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur'' dedi.

Tatar, ''Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil.'' açıklamasını da sözlerine ekledi.

Naci Görür de açıklama yaptı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ''Göksun yöresinde, yanardağ oluştu diye doğru olmayan şeyler söyleniyor. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir. Endişe etmeyin, geçmiş olsun'' demişti.