Afrin Harekatı'nda 1 günde 11 şehit
TSK, 9 askerin şehit olduğunu 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Düşen Atak helikopterindeki şehit olan 2 askerle birlikte bugünkü operasyonlarda toplam şehit sayısı 11'e yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin Harekatı kapsamında 9 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını bildirdi.
TSK'dan ayrı ayrı yapılan 3 açıklamada, 39 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Sabah saatlerinde de ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düşmüştü. Helikopterde şehit olan 2 asker ile birlikte bugünkü şehit sayısı 11'e yükselmiş oldu.