Afrin şehitlerine veda

05 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Uzman Çavuşlar Ufuk Aktağ, Halil İbrahim Aygül, Fırat Karaca ve sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazeleri memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Harekatta şehit olan Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da törenle toprağa verildi.

Burada şehidin fotoğrafını ve Türk bayrağını elinden düşürmeyen annesi Yasemin, babası Mehmet ve ağabeyinin askeri kamuflajını giyen kardeşi Ceren, gözyaşı döküp, şehidin tabutunu öptü.

Törene katılan ve zaman zaman duygulandığı görülen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da şehidin ailesini teskin etti.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Şehitlik Mezarlığı'na getirildi. Şehidin naaşı, İl Müftüsü İhsan Açık'ın duası ve cenaze namazının ardından defnedildi.

Bu arada şehit Çubukçu'nun Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında şehit düşen silah arkadaşı Furkan Yayla'nın cenaze törenine katıldığı ve Yayla'nın annesine sarılarak teselli ettiği öğrenildi.

"Vasiyetini tutuyorum, ağlamayacağım"

ŞehitTank Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitin naaşı silah arkadaşlarının omzunda Ulu Cami'ye getirildi. Şehidin yakınları, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

Oğlunun kamuflaj ve beresini giyen baba Sedat Seçen, şehit oğlunun vasiyeti olduğunu belirterek, "Bize, 'Şehit olursam sakın ağlamayın' derdi. Vasiyetini tutuyorum. Dimdik ayaktayım yavrum, ağlamayacağım. Vatan ve ordumuz sağ olsun." dedi.

Aynı saldırıda yaralanan şehit Seçen'in komutanı Uzman Çavuş Sedat Kurtoğlu ile dört silah arkadaşı, berelerini tabutun üzerine bıraktı.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Aygül Çorum Alaca'da toprağa verildi

Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün naaşı, Çorum'un Alaca ilçesine getirildi. İlk olarak ailesinin yaşadığı Denizhan Mahallesi'ndeki evin önüne getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.

Şehidin annesi Zeynep, babası Mustafa, kardeşleri Fatma Nur ve Muharrem Aygül ile nişanlısı Esma Dursun, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri ile nişanlısı, törende şehidin üniformasını giydi.

Öğle namazına müteakip düzenlenen törende şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin cenazesi ilçe mezarlığındaki Şehitlik'te toprağa verildi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen Aygül'ün bir süre önce nişanlandığı ve yaz aylarında düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Şehit Karaca'ya Muş'ta veda

Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca, Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Karaca'nın naaşının Merkez Çağlayan Camisi'ne getirilişi sırasında yakınları gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından şehit Karaca'nın naaşı Şehir Taşo Mezarlığı'na götürüldü.

Törene katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla mezarlığa kadar yürüdü.

Şehit Karaca'nın naaşı, Şehir Taşo Mezarlığı'nda defnedildi.

Şebinkarahisar şehidini uğurladı

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. Aktağ'ın cenazesi Şebinkarahisar ilçesi Avutmuş Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı aynı mahalledeki Köprübaşı Camisi'ne getirildi. Burada şehidin babası Mehmet ve annesi Tülay Aktağ oğullarının tabutu başında ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Nuray Aktağ eşinin kamuflaj paltosuyla Türk bayrağı bulunan tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Muhammed Enes'i burada kucağına alan anne Aktağ, tabutu göstererek "oğlum baba" kelimelerini tekrarladı.

Şehit Aktağ'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Avutmuş Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA