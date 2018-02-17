Afrin ve Hakkari'de 2 asker şehit

17 Şubat 2018

TSK, Afrin'de terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki saldırıda da bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu açıklandı.

Bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin sayısı 32'ye yükseldi.

TSK'dan harekata ilişkin bu sabah yapılan açıklamada 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Hakkari'de bir şehit, bir yaralı

Genelkurmay, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda da bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Bilgilendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.