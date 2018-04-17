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Afrin'de 12 adet tespih tipi patlayıcı düzenek ele geçirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, “Afrin’de toprak altına gizlenmiş 12 adet tespih tipi patlayıcı düzenek ele geçirildi.” denildi.

Afrin'de 12 adet tespih tipi patlayıcı düzenek ele geçirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’in Halidiyeh bölgesinde 12 adet tespih tipi patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, Afrin’in Halidiyeh bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 12 adet tespih tipi patlayıcı düzenek, 3 adet çekme tipi patlayıcı düzenek, 1 adet el yapımı patlayıcı ile 1 adet uzaktan kumanda devresi kullanıcı talimatı ve 1 adet elektronik devrelerle ilgili ders kitabının ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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