Afrin'de bir tank daha isabet aldı
TSK, Afrin harekatında Küçük Darmık Dağı bölgesinde bir tankın daha isabet aldığını duyurdu.
TSK, Afrin harekatında Küçük Darmık Dağı bölgesinde bir tankın daha isabet aldığını duyurdu.
Açıklamaya göre tank hafif hasar aldı, personel kaybı yok.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır. Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır" denildi.
Mevziler topçu birliklerince vuruluyor
Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliklerince vuruluyor.
Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgeden dumanlar da yükseliyor.
Öte yandan, harekat kapsamında kente gelen çok sayıda tank, askeri araç, zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat kamyonları da güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.