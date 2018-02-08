ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Afrin'de çatışma: 10 yaralı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmada 5 askerle, 5 ÖSO'lu yaralandı.

Afrin'de çatışma: 10 yaralı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve terör örgütü YPG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 asker ve 5 ÖSO'lu yaralandı.

Yaralanan 10 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Yaralılar acil servis ünitesinde tedavi altına alınırken, Afrin kırsalında yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika afrin zeytin dalı harekatı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.