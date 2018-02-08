Afrin'de çatışma: 10 yaralı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmada 5 askerle, 5 ÖSO'lu yaralandı.
Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve terör örgütü YPG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 asker ve 5 ÖSO'lu yaralandı.
Yaralanan 10 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Yaralılar acil servis ünitesinde tedavi altına alınırken, Afrin kırsalında yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA