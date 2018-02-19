Afrin'de iki köy daha terörden arındı

19 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Hantalli köyü ile güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Divan Tahtani köyü, üs olarak kullanılan Beyyada noktası, Kila Tepesi ve Sattuf evleri köy altı yerleşimini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Öğle saatlerinde de tarihi Nebi Huri Tepesi teröristlerden temizlenmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 52'si köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 78 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani ve Divan Tahtani köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri."

Sevkiyat devam ediyor

Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerinden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen askeri araçları taşıyan 7 tırdan oluşan konvoy Kilis'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen ve sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen araçlar, sınır hattındaki görev yerlerine geçti.

Öte yandan Fırtına obüsleri, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör hedeflerine yönelik atışlarını sürdürüyor.