Afrin'den acı haber: Bir şehit, bir yaralı
Afrin'de devam eden çalışmalarda mayın patlaması sonucu bir asker şehit olurken bir asker ise yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen çalışmalarda mayın patlaması sonucu bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA