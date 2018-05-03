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Afrin'den acı haber: Bir şehit, bir yaralı

Afrin'de devam eden çalışmalarda mayın patlaması sonucu bir asker şehit olurken bir asker ise yaralandı.

Afrin'den acı haber: Bir şehit, bir yaralı
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen çalışmalarda mayın patlaması sonucu bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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