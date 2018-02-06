"Afrin'e gider, seve seve canımı veririm"

06 Şubat 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"18. gününe girdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı milli güvenliğimiz için planlanmıştır. Bu bir varoluş mücadelesidir. Bu harekat, terör koridorunun kesilmesi, terör devletinin engellenmesi için vazgeçilmez değerdedir.

Çocuklara kurşun sıkmak, kundaktaki bebeklere kıymak teröristlerin işidir. Sivilleri kalkan yapmak, kız ve erkek çocuklarına silah verip ateşe sürmek bölücü terör örgütünü yaptığı bir canavarlıktır. Davamız haklıdır, son silahlı terörist ele geçirilene kadar bu mücadele aksamayacaktır. Terörün kökü kazılacaksa gün bu gündür. Başarı için milli ruh ayaktadır.

TTB'ye tepki

CHP, PYD'yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. TTB isimli PKK/PYD paravan örgütü, vatana ihanet suçu işlemiştir. Bunun düşünce ve ifade özgürlüğüyle bir ilgisi yoktur. Bu, yediği ekmeğe ihanet etmektir. TTB Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır. Derhal, çok acil, çok seri şekilde hakkında hukuki ve yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır. Hem doktorum diyecekler hem de katillerin safhına girecekler. Türkiye vatanını savunmaktadır ve bu durumda gevşeme yaşanırsa vatan elden gider.

Terör örgütüne tanksavarları veren ve kullandıran kimdir? NATO nerededir, niye sessizdir. Türkiye'nin savunma iradesine ne zaman katkı gelecektir. NATO bugün yoksa yarın olsa ne yazacaktır. Zeytin Dalı Harekatı boyunca görüyoruz ki, PYD/PKK'nın dış güçlerden aldığı destek korkunç boyuttadır.

"Afrin ya yıkılmalı ya da teröristler ateşe verilmelidir"

PKK/PYD Afrin'in her yerine bomba düzeneği yerleştirmiştir. Bu nedenle Afrin ya yıkılmalı ya da teröristler ateşe verilmelidir. Terör örgütüne taviz vererek, boyun eğerek beka ve güvenliğimiz korunamayacaktır. Sınır ötesindeki terör yuvaları hainlerin başına yıkılmalı, Türk devletinin yeni stratejisi gereğince terör kaynağında kurutulmalıdır. Gerekirse terör destekçilerine de aynı muameleyi göstermek milletimizin omuzlarımıza yüklediği tarihi borçtur. Milliyetçi Hareket Partisi bu harekata sonuna kadar destek verecek, her şart altında kahraman Mehmetçiğin arkasında duracaktır.

"Kızıl Elma ülküdür"

Türk milliyetçileri için hedef Kızıl Elma ülküsüdür. Zeytin Dalı Harekatı başlar başlamaz kabaran milli heyecandan ödü patlayanları gördükçe hayrete kapılmamak elde değildir. Kızıl Elma ülküdür. Ülküsü ve ülkesi olmayanların anlaması imkansızdır. Kahraman askerlerimizin sevkiyat esnasında doğal yaptıkları bozkurt işareti birilerinin uykularını kaçırmıştır. Bazı askeri ve siyasi kesimlerin bozkurt işaretinden rahatsızlıkları kronik hastalık noktasına çıkmıştır. Okuyup görünce felç geçiren, komaya giren askeri ve siyasi malum çevreler neden korkmuşlardır? Niye bu kadar ürkmüşlerdir?

"Afrin'e gitmeye, canımı seve seve vermeye hazırım"

Bilinsin ki, Zeytin Dalı Harekatı'na bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak yüz binlerce bozkurt hazır beklemektedir. Türkiye tesadüfen bulunmamış harita üzerinde kurulmamıştır. Bu topraklar rastgele 'vatan' denmemiştir. Eğer yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi Afrin'e gider bu vatana bu millete taşıdığım canı seve seve vermeye hazırım. Bu da bu millete, Devlet sözüdür."