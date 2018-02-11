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Afrin'e yoğun topçu atışları başladı

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, TSK topçu birliklerince ateş altına alındı.

Afrin'e yoğun topçu atışları başladı
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TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. 

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait obüs ve havan toplarıyla vuruluyor.

Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da sürerken birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynak: AA

Son dakika Zeytin Dalı Harekatı

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