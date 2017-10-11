Ağbal'dan 'kamu lojmanlarının satışı' açıklaması

11 Ekim 2017

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Ağbal, torba yasaların toplumun birçok meselesini çözdüğünü, sahada yaşanan sorunlara yönelik çözüm ürettiğini ifade etti.

Bu tasarıyla da birçok meselenin çözüme kavuşturulacağını dile getiren Ağbal, "Torba yasaların milletin sorunlarını çözmek için, koordinasyon içinde olmak koşuluyla, yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu doğru bir yöntem ve bunu sıklıkla kullanmamız lazım." diye konuştu.

Ağbal, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un terörle mücadeleyi "savaş" olarak nitelendirmesine de "Savaş yok, terörle mücadele var. Terörle mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. Son terörist bu ülkeyi terk edene kadar bu mücadele sürecek." sözleriyle tepki göstedi.

Ağbal, Ankara Saraçoğlu Mahallesi'ndeki lojman bölgesine bir prestij projesi yapmak istediklerini kaydetti.

Bu alana Ankaralıların giremediğini, projenin gerçekleşmesiyle orada yeşilliklerin içinde oturulacağını, dinlenileceğini ifade eden Ağbal, "Orası, Ankaralının mekanı olacak." ifadesini kullandı.

Buradaki yapıların uzun yılların getirdiği yorgunlukla, yıpranmayla ilk günlerdeki görünümünü kaybettiğinin altını çizen Ağbal, "Burayı lojman olarak kullanmak yerine bütün Ankara'nın ortak kullanımına nasıl kazandırırız diye çaba içine girdik." dedi.

Bölgenin SİT alanı olduğunu belirten Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu projede hiçbir binanın hiçbir kenarını yıkmayacağız. Bütün binalar orjinal halleriyle bakımdan geçirilecek. Orasını, Ankara'nın bir kültür, sanat, insanların rahatlıkla gidip oturabilecekleri, uğrak yeri olan bir merkeze dönüştüreceğiz. Bugünkü yeşilden dana fazla yeşil olacak. Burayı Ankara'nın bir prestij projesi olarak hayal ediyoruz. Orada bir beton yığınına asla müsaade etmeyiz."

"Daha modern yaşanabilir alanlar üretilecek"

Naci Ağbal, 15 Temmuz darbe girişimi ve bütün terör odaklarına rağmen, milletin basireti, dirayeti ve hükümetin aldığı tedbirlere karşı gösterdiği olumlu ve yapıcı karşılık sayesinde Türkiye ekonomisinin bu sene sonu itibariyle yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğini vurgulayarak, "Darbe girişimin sıkıntılarının içinden milletçe çıktık. Birçok alanda tehdit riski oluşturan alanları aştık. İyi şeyler oluyor." diye konuştu.

"Ekonomi kötü gittiği için bazı kamu lojmanlarının satışına ilişkin düzenlemenin getirildiği iddiası doğru değil" ifadesini kullanan Ağbal, lojmanların satışından elde edilecek gelirin yine aynı kamu kurumuna aynı amaçla verileceğini söyledi.

Ağbal, "Bu projenin hiçbir yerinde lojmansızlaştırma yok. Buradan elde gedilecek gelir yine o kamu kurumuna verilecek. Daha modern yaşanabilir alanlar üretilecek." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA