Ağrı'da teröristler minibüse ateş açtı: 3 ölü
Doğubayazıt'ta PKK'lı teröristler yabancı uyrukluları taşıyan bir minibüse ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse terör örgütü PKK mensuplarınca Güngören köyü Yukarıdemirkapı mevkisinde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Minibüs şoförü ile araçtaki diğer kişiler ise saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.
Güvenlik güçleri, kaçan teröristler ile minibüstekilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Kaynak: AA