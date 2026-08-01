AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
2026 AGS sonuçları için heyecan dorukta... Yüz binler sınavda ter döktü ve nihai kararı bekliyor. ÖSYM'den gelecek duyuru için adaylar sabırsızlıkla beklerken "AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusuna ağırlık veriyor.
2026 AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz'da gerçekleşti. Sınavın üzerinden yaklaşık bir hafta geçerken sonuç tarihinin tam zamanı araştırılıyor. Ağustos ayına girilmesiyle birlikte "AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda...
2026 AGS sonuç tarihi...
ÖSYM'nin 2026 takvimine göre AGS, ÖABT sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.