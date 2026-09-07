Ahmet Davutoğlu ifade verdi

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Ahmet Davutoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 Eylül 2026'da Ankara Adliyesi'ne geldi. Soruşturma savcısına şüpheli sıfatıyla ifade veren Davutoğlu, adliyeden ayrılırken sürece ve aldığı yeni karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu neden ifade verdi?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla Ahmet Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

Davutoğlu da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim”

Adliye çıkışında açıklama yapan Davutoğlu, yargıya duyduğu saygı nedeniyle ifade verdiğini belirtti.

Davutoğlu, “Hiç kimsenin de yargının üzerinde olmadığı inancıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim” dedi.

Davutoğlu, ülkeye Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak böyle bir uygulamayla ilk kez karşılaşmasını hüzünle karşıladığını da ifade etti.

Görüşme taleplerine neden yanıt vermediğini açıkladı

Soruşturmanın başladığı ilk günden itibaren ulusal ve uluslararası basından çok sayıda görüşme talebi aldığını belirten Davutoğlu, bunlara yanıt vermediğini söyledi.

Cuma günü eski devlet yetkilileri, siyasiler ve akademisyenlerin bulunduğu önemli bir kuruluşta yapacağı konuşmayı da iptal ettiğini açıklayan Davutoğlu, gerekçesini “Çünkü kendi ülkemi, ülkemin yargısını bir olumsuz algıyla anılmasını asla istemedim” sözleriyle anlattı.

Davutoğlu, bundan sonra ulusal basından gelecek görüşme taleplerine de olumlu yanıt vermeyeceğini belirterek, “Çünkü bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı” dedi.

“Siyasetten çekilme kararı aldım”

Davutoğlu'nun adliye çıkışındaki açıklamasının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise siyasi geleceğine ilişkin sözleri oldu.

Siyasetten çekilme kararı aldığını açıklayan Ahmet Davutoğlu, buna rağmen görüşlerini açıklamayı sürdüreceğini belirtti.

Davutoğlu, “Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

"Emrolunduğu gibi dosdoğru ol"

Hayatını yönlendiren en önemli ilkenin “emrolunduğu gibi dosdoğru ol” sözü olduğunu belirten Davutoğlu, akademik hayatında ders verirken ve kitap yazarken de ülkesini ve devletini temsil ettiğini söyledi.

Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde şeffaflığı, hukuk devletini ve terörle mücadeleyi savunduğunu ifade ederek açıklamasını bundan sonra da aynı doğrultuda hareket edeceğine ilişkin sözlerle tamamladı.