Ahmet Ercan’dan korkutan deprem uyarısı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sıvılaşmış kaygan zeminden oluştuğu belirlenen bazı alanlarda atılan temellerin yetersiz olduğunu belirterek, “Alaşehir’de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz” dedi.

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde ‘Deprem, Depreme Hazırlık ve Sonrası’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

“2 ile 5 metre arasında çökmeler yaşanabilir”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Alaşehir’de yaptığı incelemelerde elde ettiği bilimsel verileri değerlendirdi. Alaşehir’in Pamukkale-Tepeköy Fayı ile Bozdağ istikametinden gelen bir fay hattının arasında sıkıştığını belirten Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:

* “Alaşehir’de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz. Özellikle istasyon altı bölgeleri sıvılaşmış kaygan bir zeminden oluşuyor. Ayrıca bu alanlarda 60-80 santimetre arasında atılmış bazı temeller gördüm. Bu bölge için bu temeller yetersiz.

* Tarım alanlarının bulunduğu bağlık alanlarda 6.2-7 büyüklüğündeki bir depremde 2 ile 5 metre arasında çökmeler yaşanabilir. Ancak depremden korunmanın yolları da var.

* Zemin etüdü yapılmış, doğru tespit edilmiş ve sağlam yapılan binalar depreme dayanıklı olabilir. Deprem açısından yerleşim alanı olarak, değerlendirirsek, Alaşehir Tren Garı çevresi yer hareketleri davranışı iyi değil, Atatürk Bulvarı Kuzey Batısı, Kayacık Konakları, Toptepe çevresi ve Kaleiçi mevkileri çok iyi, Evrenli bölgesi yerleşim bölgesi olarak uygun.”