Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Programları iptal edilen Ünlü hakkında yapılan ilk açıklamada yaşanan kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapılacağı belirtildi.
Haber Merkezi
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Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı.
Ünlü'nün son durumu ile ilgili açıklamada yapıldı.
Yapılan açıklamada Ünlü'nün Bursa’daki programlarının iptal edildiği kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.