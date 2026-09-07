Ahmet ve Hülya Gökçek'e yurt dışı çıkış yasağı
Melih Gökçek ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gökçek çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin Melih Gökçek ve ailesi hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
İfade işlemlerinin ardından Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, savcılık tarafından adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Hâkimlik, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.