Kemal Kılıçdaroğlu’nun Balıkesir'de yaşayan ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti.

Burhaniye ilçesinde yaşayan ve burada site yöneticiliği yapan Adil Kılıçdaroğlu'nun aidat meselesi nedeniyle bir site sakini ile tartıştığı, bu tartışmadan kısa bir süre sonra da fenalaşarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Acı haberi belediye başkanı duyurdu

Acı haberi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından duyurdu. Akın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Adil Kılıçdaroğlu kimdir?

17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelen Adil Kılıçdaroğlu CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşiydi. Uzun yıllar SEKA’da çalışan ve buradan emekli olan Adil Kılıçdaroğlu, bir süre müteahhitlik de yaptı.