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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal yardım uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "sosyal yardım yönlendirmeleri"ne ilişkin uyarı geldi. Bakanlık vatandaşları, Bakanlığın adı kullanılarak yapılan sosyal yardım yönlendirmelerine itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin sosyal medya platformlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını kullanarak sosyal yardım yönlendirmesi yaptığının görüldüğü belirtilerek "Vatandaşlarımızın Bakanlığımızın resmi hesapları dışında bu tip mesajlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.