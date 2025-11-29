Airbus'ta güncelleme krizi: Türkiye'de ve dünyada hangi şirketler etkilendi?

Airbus, A320 serisine yönelik alınan ihtiyati güvenlik adımlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Metinde, A320 ailesi uçaklarıyla bağlantılı son bir olayın değerlendirilmesi sonucunda, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol sistemleri için kritik nitelikteki verileri etkileyebileceğinin ortaya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, bu nedenle dünya genelinde kullanımda olan ve söz konusu durumdan etkilenebileceği belirlenen çok sayıda A320 ailesi uçağının tespit edildiği vurgulandı. Airbus’un, mevcut yazılım ve donanım korumalarının uygulanması için havacılık otoriteleriyle birlikte çalışarak A320 tipi uçaklara yönelik küresel çapta bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımladığı kaydedildi.

EASA'dan önemli bildiri

Söz konusu bildirimin, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi’ne de ekleneceği ifade edilen açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Airbus, bu önerilerin yolcular ve müşteriler için operasyonel aksaklıklara yol açacağını kabul etmektedir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve güvenliği bir numaralı ve en önemli önceliğimiz olarak tutarken, operatörlerle yakın işbirliği içinde çalışacağız."

THY: 8 adet uçağımız tekrar servise verilecektir

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus tarafından tüm A320 tipi uçaklara yönelik bir Operatör Uyarı Bildirimi yayımlandığını hatırlatarak, "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir." açıklamasında bulundu.

AJet: Uçaklar operasyon dışına alındı

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, üretici Airbus’ın uyarısı doğrultusunda bu model uçakların geçici olarak operasyon dışına alındığını belirtti.

Pegasus: Gereken düzenlemeler yapıldı

Pegasus Hava Yolları ise Airbus tarafından duyurulan uyarı nedeniyle filosundaki A320 tipi uçaklarda gerekli güvenlik uygulamalarının başlatıldığını açıkladı. Şirket, X platformundaki paylaşımında uçuş güvenliği için gereken düzenlemelerin yerine getirildiğini bildirdi.

Dünyaca ünlü havayolu şirketleri de etkilendi

Airbus’ın yayımladığı uyarı yalnızca Türkiye’deki şirketleri değil, dünyanın önde gelen havayolu operatörlerini de etkiledi. ABD’de American Airlines’ın yaklaşık 340 A320 ailesi uçağının bu kapsamda olduğu belirtilirken, Avrupa’da Lufthansa ve easyJet gibi büyük filolara sahip taşıyıcıların da yazılım ve donanım güncellemeleri için adım attığı bildirildi.

Asya’da ise özellikle Hindistan merkezli IndiGo ve Air India gruplarının toplamda 350’den fazla A320 tipi uçağı için güvenlik süreçlerini başlattığı aktarıldı. Japonya’da ANA, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Dünya genelinde toplamda 6 bine yakın uçağın etkilendiği ifade edildi.