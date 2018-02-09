AK Parti İstanbul İl Başkanı istifa etti

09 Şubat 2018

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Temurci, AK Parti İl Başkanlığında konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Selim Temurci, İstanbul'da, 3 yılda "7 Haziran-1 Kasım seçimleri", "15 Temmuz sonrası 16 Nisan referandumu" ve "Cumhurbaşkanı'nın 2. kez partinin başına gelmesi, değişim ve yenilenme süreci" şeklinde değerlendirilebilecek 3 farklı dönemde çok önemli vazifeleri idrak ettiklerini anlattı.

Selim Temurci, davalarının rakamlara sığmayacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sırat-ı müstakimin yolcularıyız. Davamız bizim hayatımızdır. Davamız bizim geleceğimizdir. Kişisel hukukların, teşkilat hukukunun, dava hukukunun korunması, bu süreçlerin partimiz adına zaferle sonuçlanması için hayati gereklilik arz etmektedir. Ülkemiz 2019 seçimlerine doğru hızla yol alıyor. Recep Tayyip Erdoğan bu partinin kurucu lideri, davamızın lideri. İkinci kez göreve gelmesinden sonra, partimiz bir yenilenme ve değişim süreci içine girmiştir. Bu yeni dönemin partimiz için hayırlara vesile olmasını cenabıallahtan niyaz ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız görevden ayrıldı, hamdolsun İstanbul'a yakışan bir nezaketle bu süreçleri hep birlikte yönettik. Birilerinin adamı değil, tüm kardeşlerimizi kucaklayarak bu davanın adamı olmak bizim teşkilatlarda en birincil vazifemiz olmuştur. Bu yolda eğilmeden, bükülmeden, makam hırsına kapılmadan inandığı doğruları söyleyecek cesareti bizlere veren, sabrın en güzelini yaşatan Rabbime binlerce hamdolsun diyorum. Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimden hamdolsun yine büyük bir onurla ayrılmanın bahtiyarlığı içindeyim."

"Erdoğan ümmetin lideridir"

Parti teşkilatından helallik isteyen Temurci, "Bizleri bu göreve layık gören başta davamızın lideri, Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. O artık sadece Türkiye'nin değil, mazlumların lideridir, ümmetin lideridir. Rabbim, ona sağlık, sıhhat versin, başımızdan eksik etmesin. Bir parantez de birlikte çalıştığımız parti büyüklerimize açmak istiyorum. İki genel seçimi birlikte yaşadığımız, İstanbul’da onlarca mitingi beraber yaptığımız, 1 Kasım’da büyük bir zafere imza attığımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Hocamıza, 16 Nisan referandumunda partimizin genel başkanı olan Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e ayrıca şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Makamlar ve mevkilerin geçici, davanın adamı olmanın baki olduğu gerçeğinin akıldan çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Temurcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Partimiz bizim davamızın adı olduğu sürece bizler bu davanın bir neferiyiz. Bu dava bize makamlar ve mevkilerin değil, davanın neferi olmayı öğretti. Doğduğumuzda, yuva kurduğumuzda, öldüğümüzde üzerimizde beyaz bir gömlek olur. Bu dava mensuplarının giysisi bu beyaz gömlektir. Partiye üye olduğum gün, görevim boyunca ve bugün üzerimde beyaz gömleğim oldu. Allah'a hamdolsun, bu beyaz gömleğe bir leke değdirmedim."

3 yıl önce seçilmişti

Temurci, 8 Şubat 2015'te AK Parti İstanbul 5. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilmişti.