AK Parti ittifak komisyonu Erdoğan'a sunum yaptı

14 Şubat 2018

Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, komisyonun çalışmalarıyla ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptıklarını bildirdi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde, gazetecilerin, Milli Mutabakat Komisyonu ile ilgili soruyu yanıtladı.

Şentop, dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını, kendisini çalışmalar hakkında bilgilendirdiklerini aktardı.

Liderler bir araya gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, dün Meclis'te yaptığı açıklamada Milli Mutabakat Komisyonuna ilişkin, "İki komisyon başkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olur." ifadelerini kullanmıştı.