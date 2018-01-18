AK Parti-MHP ittifakının adı belli oldu

18 Ocak 2018

İttifak Komisyonu üyeleri, ilk toplantıyı yapmak üzere TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Toplantının ardından AK Parti heyeti adına konuşan Mustafa Şentop çalışma takvimini belirlediklerini, ikinci toplantıyı önümüzdeki hafta salı günü yapacaklarını söyledi.

Şentop, "Milli Mutabakat Komisyonu önümüzdeki dönemde de birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağımız bir platform olacak. Seçim ittifakı meselesi seçim kanunlarında değişiklik olarak bir alt çalışmadır. Bu sadece onu kapsayan bir çalışma değil." diye konuştu.

MHP heyeti adına söz alan Kalaycı da "Temel anlamda sayın liderlerimiz arasında bir mutabakat var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi miletimizin tercihi ve kararıdır. Milli Mutabakat da milletimizin iradesidir. Bugünkü toplantıda hangi konuları gündeme alacağımızı konuştuk." dedi.

AK Parti ile MHP arasında oluşturulan ittifak komisyonunun adı, "Milli Mutabakat Komisyonu" olarak belirlendi.