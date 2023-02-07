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AK Parti Milletvekili Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi Adıyaman'da enkaz altında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da enkaz altında olduğu açıklanmıştı. Enkaz altında kalan AKP'li Taş yaşamını yitirdi.

 

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından Taş'ın adına taziye mesajı yayımladı.

Yavuz, paylaşımında "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun. 

 