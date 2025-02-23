AK Parti MYK listesi belli oldu: Hangi isimler listede?

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat Pazar günü düzenlendi. Kongrede bin 547 delege oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçildi. Dokuzuncu kez genel başka seçilen Erdoğan, bin 547 oyun tamamını aldı.

Yeni görevlendirmeler belli oldu

Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da belirlendi. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK’da 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK’nın yüzde 52’si yenilenmiş oldu.

AK Parti MKYK’ya 39 yeni isim katıldı:

Abdülkadir Develi, Abdürrahman Akyüz, Ahmet Baha Ötüken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Erkan Gürel, Eyyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halil Yerebakan, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, Nebî Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Hulki Cevizoğlu, Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nilhan Ayan, Osman Gökçek, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başkan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar ve Ziya Serdar Kılıç.

MYK üyeleri de belirlendi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

Buna göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi.

Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak.

Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu.

Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi.

Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.

MYK'de 9 yeni isim yer aldı

Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK'ye girdi.