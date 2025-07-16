AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çelik, Özel’in ifadelerinin 'siyasi adap ve ahlaki tutumdan yoksun' olduğunu belirterek, "Özgür Özel, “muteber siyasetçi”nin kim olduğuna CHP’nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış" dedi.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet tarafından defalarca onaylandığını vurgulayan Çelik ,"Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir" ifadelerini kullandı.

"CHP’yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına sokuyor"

CHP liderinin 'yönetme kabiliyeti' ve 'muhakeme' tartışması başlatmak istemesi durumunda bunun kendisi açısından 'ibretlik sonuçlar doğuracağını' söyleyen Çelik, CHP’de yaşanan skandalları işaret ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Kendisinin “yönetme kabiliyeti”nin partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğu görülüyor. Ortaya koyduğu “siyasi muhakeme”nin ise CHP’yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir."

"Sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı yok"

Çelik, Özgür Özel’in söylemlerini 'güdümlü bir muhakeme' olarak nitelendirirken, "Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı yoktur" dedi.

Açıklamasının sonunda Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin ve liderliğinin hem Türkiye’de hem dünyada takdir gördüğünü vurgulayarak, "Özgür Özel’in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur" ifadelerine yer verdi.