AK Parti 'yeni sistem' için toplandı

26 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 12.15'te başlayan toplantı, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratlar katılıyor.

Bu arada AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yeni sistemde kabinenin nasıl şekilleneceğine ilişkin olarak, net, esnek, sorun çözme ve karar verme mekanizmalarının son derece iyi işlediği bir sisteme geçildiğini belirtti.

Ünal, yeni kabinede daha çok profesyonel, ehliyet ve liyakat sahibi, konusuna hakim, dünyayı ve Türkiye'yi bilen kişilerin görev alacağına işaret ederek, yeni sistemin bir yönetim ve organizasyon işi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede göreve getireceği kişilerle bunu sağlayacağını aktaran Ünal, "İş dünyasından, kültür ve spor dünyasından, yurt dışında yaşamış kişilerden de olabilir." diye konuştu.

Ünal, kabinede başka partilerden kimlerin olabileceğine ilişkin soru üzerine, bu konunun tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri olduğunu söyledi.