AK Parti’de 3 günde 7 il başkanı istifa etti: Yenilerinin eklenmesi gündemde! AK Parti'den istifa eden il başkanları kimler? AK Parti'den istifa edenler kim?

AK Parti’de son günlerde peş peşe gelen istifa haberleriyle birlikte 7 il başkanlığı boşaldı. Parti kulislerinde yoğun hareketlilik yaşanırken, üst üste gelen istifalar büyük dikkat çekiyor.

AK Parti'den istifa eden il başkanları kimler?

İstifa eden isimler şöyle sıralandı:

Muğla İl Başkanı: Haluk Laçin

Elazığ İl Başkanı: Şerafettin Yıldırım

Çanakkale İl Başkanı: Ömer Faruk Göktürk

Niğde İl Başkanı: Mustafa Özdemir

Adıyaman İl Başkanı: Faruk Bülent Kablan

Bitlis İl Başkanı: Kadir Köstekçi

Ordu İl Başkanı: Selman Altaş

İlk istifalar Elazığ ve Muğla’dan geldi

İstifa zinciri perşembe günü başladı. Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişme, parti içindeki hareketliliğin habercisi oldu.

Cuma günü dört başkan daha görevden ayrılmıştı

Bir gün sonra Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Aynı gün gelen dört istifa parti içinde dikkat çekici bir dalga oluşturdu.

Bugün Ordu İl Başkanı da istifa etti

Son olarak Ordu İl Başkanı Selman Altaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa etti. Böylece son üç gün içinde istifa eden il başkanı sayısı 7’ye yükseldi.

Parti yönetiminden açıklama

AK Parti’den yapılan ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Dersim, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerinde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir.”

"Sayı artacak mevzu derin"

Eski AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, yaşanan gelişmeleri “Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar” sözleriyle değerlendirdi.

Tayyar, istifaların devam edeceğini belirterek, “Bu sayı daha da artacak, çünkü mevzu derin” ifadelerini kullandı.