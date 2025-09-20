AK Parti’de 3 günde 7 il başkanı istifa etti: Yenilerinin eklenmesi gündemde! AK Parti'den istifa eden il başkanları kimler? AK Parti'den istifa edenler kim?

AK Parti’de 3 günde 7 il başkanı istifa etti: Yenilerinin eklenmesi gündemde!
AK Parti’de son üç günde yaşanan istifalarla birlikte 7 il başkanlığı boşaldı. Muğla ve Elazığ ile başlayan süreç Adıyaman, Niğde, Bitlis, Çanakkale ve Ordu il başkanlarının ayrılıklarıyla devam etti. Eski milletvekili Şamil Tayyar, “Bu sayı daha da artacak, çünkü mevzu derin” diyerek istifaların süreceğini öne sürdü. AK Parti ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu değişimlerin kadro yenilenmesi amacıyla yapıldığını açıkladı.
AK Parti’de son günlerde peş peşe gelen istifa haberleriyle birlikte 7 il başkanlığı boşaldı. Parti kulislerinde yoğun hareketlilik yaşanırken, üst üste gelen istifalar büyük dikkat çekiyor.
AK Parti'den istifa eden il başkanları kimler?
İstifa eden isimler şöyle sıralandı:
Muğla İl Başkanı: Haluk Laçin
Elazığ İl Başkanı: Şerafettin Yıldırım
Çanakkale İl Başkanı: Ömer Faruk Göktürk
Niğde İl Başkanı: Mustafa Özdemir
Adıyaman İl Başkanı: Faruk Bülent Kablan
Bitlis İl Başkanı: Kadir Köstekçi
Ordu İl Başkanı: Selman Altaş
İlk istifalar Elazığ ve Muğla’dan geldi
İstifa zinciri perşembe günü başladı. Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişme, parti içindeki hareketliliğin habercisi oldu.
Cuma günü dört başkan daha görevden ayrılmıştı
Bir gün sonra Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Aynı gün gelen dört istifa parti içinde dikkat çekici bir dalga oluşturdu.
Bugün Ordu İl Başkanı da istifa etti
Son olarak Ordu İl Başkanı Selman Altaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa etti. Böylece son üç gün içinde istifa eden il başkanı sayısı 7’ye yükseldi.
Parti yönetiminden açıklama
AK Parti’den yapılan ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Dersim, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerinde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir.”
"Sayı artacak mevzu derin"
Eski AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, yaşanan gelişmeleri “Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar” sözleriyle değerlendirdi.
Tayyar, istifaların devam edeceğini belirterek, “Bu sayı daha da artacak, çünkü mevzu derin” ifadelerini kullandı.