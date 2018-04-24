AK Parti'de BBP hareketliliği
AK Partili Ünal ve Şentop saat 17.00'de BBP Genel Başkanı Destici ile bir araya gelecek.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un bugün Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşeceği belirtildi. Görüşmenin saat 17.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.
AK Parti ve MHP 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlere ittifakla girmek ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığını desteklemek üzerinde anlaşmışlardı.
BBP de, AK Parti-MHP ittifakında yer alma isteğini duyurmuştu.
MHP'li yetkililer, AK Parti-MHP ittifak blokunun ana çatı olduğunu, dolayısıyla BBP'nin genel seçimlerdeki olası adaylarının AK Parti listelerinden gösterilmesi gerektiğini vurgulamışlardı.
Şubat ayında Erdoğan'la görüşmesi sonrası açıklama yapan BBP Genel Başkanı Destici, "İttifak konusunda bizim açımızdan da onlar açısından da sorun yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.
BBP 2015 Kasım'ında yapılan son genel seçimde yüzde 0.55 oy almıştı.