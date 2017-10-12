AK Parti'de iki il başkanlığına atama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Çankırı ve Karabük il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı.
AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından partinin bazı il başkanlıklarına yapılan atamaları duyurdu.
Mustafa Ataş, Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Çankırı İl Başkanlığına Celal Kaman, Karabük İl Başkanlığına da İsmail Altınöz'ün getirildiğini kaydetti.
Atamaların hayırlara vesile olmasını temenni eden Ataş, il başkanlarına ve teşkilatlara görevlerinde başarı diledi.
Kaynak: AA