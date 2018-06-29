AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

29 Haziran 2018

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "18 Ağustos Cumartesi günü kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı" dedi.

Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün yaptığı açıklamada 12 Eylül'deki olağan kongrenin ağustos ayı içinde olabileceğini duyurmuştu.

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ile ilgili olarak, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki süreçte planlanacak" diye konuştu.

Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki hafta muhtemelen yani yemin töreninden önce kanun hükmünde kararname yayınlanacak ve ondan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanlığı kendi kararnamesini, yani sistemin devreye girmesiyle birlikte 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak."

"Bakan gerekli açıklamaları yapar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadeleri ile ilgili açıklama yapıp yapmayacağı sorulan Mahir Ünal, ''Seçim öncesinde Türkiye'de seçimin getirdiği rekabet nedeniyle gerilimler yaşanabilir. Seçim günü ve gecesi de bu gerilimler devam etti. Türkiye'nin bir seçim deneyimi tecrübesi var. Seçimden sonra bir olay oldu arkadaşlar. Ağrı'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için terör tarafından elektrik direğine asılarak vahşice öldürüldü. PKK terör örgütünün bölgede 'HDP oy kaybetti' diye göz dağı vermek için Ağrı'da işlenen bu vahşeti bana söyler misiniz. HDP ve CHP'den bir tepki geldi mi? Vahşeti kim işledi biliniyor, kardeşimizin yanında bırakılan notta da açıkça yazıyor. HDP'nin neler yaptığını terör seviciliğini biliyoruz. Ama CHP'nin de buna eklenmesini kabul edemiyoruz. Sayın bakanın açıklamasına gelince sayın bakan gerekli açıklamaları yapar.'' ifadelerini kullandı.