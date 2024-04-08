AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 40 soruluk anket, 4 il odak noktası

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarının yarıştığı 22 il için rapor hazırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, AK Parti ve MHP'nin ayrı adaylar çıkardığı, CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat için ise özel bir çalışma yapılacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, seçim sonrası yapılan ilk MYK'da, seçim sonuçlarının nedenlerinin araştırılması için bir kurul oluşturulmasını ve kısa sürede bir rapor hazırlanıp, kendisine sunulmasını istedi.

Bu doğrultuda, 81 ilde sahaya inecek olan AK Parti, büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin, buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk bir anket çalışması yürütecek.

4 il için özel çalışma

Bunun yanı sıra, Cumhur İttifakı'nın yarıştığı 22 il de yakın markaja alındı. AKP ve MHP'nin kendi adaylarıyla yarıştıkları Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat'ta CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin, aradan çıkarak seçimleri kazandığı görüldü. Erdoğan'ın, bu 4 il için özel çalışma talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhur İttifakı, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat'ta ayrı adaylarla yarışmıştı.